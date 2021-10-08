شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الانتقالات الصيفية.. المصرى البورسعيدى يضم أحمد حمودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى المصرى البورسعيدى ضم اللاعب أحمد حمودى في صفقة انتقال حر فى ختام الانتقالات الصيفية الحالية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب الرحيل عن بيراميدز.

ومن جانب آخر حقق فريق المصري الفوز على فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في رابع المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل أهداف فريق المصرى كل من إسلام جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ونجح زياد فرج في إضافة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.