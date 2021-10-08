شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عن سبب رحيل جنش: الأمر بينى وبينه.. وأبو جبل اختيارى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، سبب موافقته على إعارة جنش حارس الفريق الأبيض، وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: لا نكسب الحرب بلاعبين ضعاف الشخصية ولكن بلاعبين يقاتلون على الملعب، وأهتم بالجانب النفسى للاعبين، لم نكن نستطيع أن نبدأ الموسم ولدينا حارس متميز والبقية كمالة عدد، كان يجب أن يكون لدينا منافسة قوية والأفضل هو من يلعب".

وأضاف: "نحن بشر ولدينا لحظات صعبة ويوجد الكثير من الضغوط ويجب أن نقبل الكثير من المواقف، ولكن في هذه اللحظة كان يجب أن أتخذ القرار ولم يكن سهل علي ذلك، اخترت أبو جبل ثم عواد للبقاء وأن تبدأ الموسم وليس لديك قاعدة حراسة مرمى قوية كأنك تركت باب منزلك مفتوحا".

وعن كواليس أزمته مع جنش في نهاية الموسم الماضى قال كارتيرون: "هذا سيبقى بينى وبين جنش كنت لاعبا من قبل وكان لدى ردود أفعال أيضاً، يجب أن نبدأ الموسم الجديد ولدينا ثلاث أو أربع حراس مميزين، ولا يجب أن نتشتت فى الصراع بين حراس المرمى ونترك مهمة أن يكون لدينا حراس جيدين".

وأضاف عن سبب إعارة محمد صبحى: "صبحى لم يكن اختيارى الأول وتناقشت معه ولم يشعر بنفسه لأنه يعتقد أن المنافسة ليست في صالحة وشعر أنه لن يكون صاحب المكان الأول وكان يبحث عن مكان يكون فيه لاعباً أساسياً واحترمت رغبته، كنت باحتياج لحارس إضافى لكنى قبلت رغبة اللاعب ويجب ألا ننسى أن تلك الإعارات توفر مقابلا ماديا".

وواصل: "محمد أبو جبل هو اختيارى الأول الآن نعم، أنهى الموسم وهو الحارس الأول والآن هو مع المنتخب الوطنى وأن في قمة السعادة بمستوى أبو جبل، وأبو جبل لديه كل المؤهلات أن يصبح رقم واحد ويوجد منافسة رائعة بينه وبين الشناوى والمنافسة تعود لصالح المنتخب، الشناوى له شخصية قوية في بعض الأحيان يواجه ظروف صعبة لكن شخصيته قوية".