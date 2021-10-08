شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عن إعارة مروان حمدى لسموحة: هدفنا تنمية الفريق وتوفير الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، سبب موافقته على إعارة مروان حمدى مهاجم الزمالك إلى فريق سموحة، رغم أزمة القيد التى يواجهها الفريق الأبيض بعد تأكيد المحكمة الدولية لقرار الفيفا.

وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "وافقت على إعارة العديد من اللاعبين لأسمح لهم بالتطوير من مستواهم واتفقت مع رئيس النادى على ذلك، وحتى يستعيد النادى بعض الأرباح لتغطية التكلفة العالية للنادى ولدينا الإرادة بتنمية الفريق لكننا نحتاج إلى الماديات أيضا".

وأضاف متحدثاً عن أزمة إيقاف القيد: "هذا الأمر حدث من قبل مع برشلونة وتشيلسى واجتمعت مع المسئولين وعرضنا جميع النقاط، والآن العقوبة طبقت وهذا قرار احترافى ولا نستطيع التعليق عليه، بالنسبة لى يجب أن أجد الحلول المناسبة فقدنا 3 لاعبين لكن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، ولاعبونا مميزون قدموا موسما جيدا ولدى البديل الجاهز وأنا مجبر على إيجاد الحلول المناسبة.

وواصل: "مهمتى الأولى هى البحث عن المواهب الشابة، ونادى مثل مانشستر سيتى مثلاً نجد جوارديولا يبحث بين الشباب دائماً وأفعل نفس الشئ مع الزمالك، وبالفعل لدينا براعم واعدة جداً ولاعبين متميزين".

وأكمل: "وصلت للدور قبل النهائى في دورى أبطال أفريقيا لكنى واجهت مشاكل، والآن ندفع ثمن أخطاء الماضى أيضاً بعد عقوبة إيقاف القيد، ولكن الجو العام الآن رائع جداً ويشجع على المنافسة".