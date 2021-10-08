شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الكاف ظلمنى فى واقعة قميص أزارو والزمالك منحنى فرصة الثأر من الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك حالياً والأهلى سابقاً، كواليس خسارته للقب دورى أبطال أفريقيا عندما تلقى الأهلى الهزيمة في مباراة الدور النهائى أمام الترجى بتونس بثلاثية نظيفة، ليخسر اللقب في عام 2018.

وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: "طلبت عدم لعب مباراة الترجى بدورى أبطال أفريقيا عندما كنت مدرباً للأهلى في عام 2018، بسبب الأجواء الكارثية خارج الملعب، كنا جميعاً في حالة صدمة كلاعبين وجهاز فنى، وهشام محمد كان مصابا بجرح قطعى في رأسه وتعرضنا للهجوم وهذه لم تكن أجواء رياضية، كان يجب أن نستفيد من القواعد ونرفض اللعب".

وأضاف: "كنت متفاجئا جداً من تقرير الكاف بإثارته لمشكلة أننى طلبت من أزارو أن يقطع قميصه، كيف يحق لى من واقع مسئوليتى أن أفعل ذلك، كل ما سألت عنه وقتها هل هى ركلة جزاء أم لا ووليد قال لى إنها ركلة جزاء لكن لم أطلب منه إطلاقاً أن يمزق قميصه".

وواصل: "عندما فزت على الترجى مع الزمالك خلال السوبر الأفريقى شعرت أننى ثأرت لنفسى بعد الهزيمة مع الأهلى، وكان لدى فريق قوى بالزمالك لذلك فزت باللقاء".

واختتم متحدثاً عن تجديد تعاقده مع الزمالك": "بالفعل من عدة أسابيع كنت أنتظر شيئا آخر عندما مددت عقدى مع الفريق، وثقتى في أن الأمور ستسير بشكل جيد وراء موافقتى على التجديد، كان لدى شعور بأن الأمور ستسير بشكل جيد وخاصة فيما يتعلق بالجانب المادى، وعندما كنا نتحدث كنا نتكلم عن مشاكل اللاعبين ثم جاءت كارثة كورونا التى شلت النشاط الرياضى وبعدها قرار العقوبات، والزمالك يحتاج إلى الاستقرار للفوز بالبطولات".