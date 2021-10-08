شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينجح فى قيد 8 صفقات جديد قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة فى إنهاء قيد ثمانية صفقات قبل غلق باب القيد الصيفى، وهى أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وعبد الله جمعة وعصام صبحى والليبى محمد الترهونى ومحمد دسوقى وأحمد عيد والزامبى شونجا، بينما فشلت صفقة استعارة محمود شبانة مدافع الزمالك فى اللحظات الأخيرة، وفشلت أيضا مساعى اللجنة فى تمديد اعارة محمد حسن لاعب خط الوسط من صفوف سيراميكا.

ورفض الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف إعارة كمال السيد حارس مرمى الفريق الصاعد إلى صفوف نادي الجونة قبل ساعات من غلق باب القيد.

وعرض الجونة الحصول على خدمات الحارس على سبيل الإعارة بنية البيع قبل رفض جهاز الدراويش، ليعود فريق الجونة، ويقدم عرضًا بالتعاقد مع الحارس على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ويجدد الإسماعيلي رفضه.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي قد منح الضوء الأخضر لرحيل عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، منهم الحارس محمد مجدي الذي انتقل معارًا إلى صفوف المقاصة، بعد التعاقد مع الحارسين احمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان.