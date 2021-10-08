كارتيرون يُجيب عن.. "إزعاج موسيماني التكتيكي".. وفرص بيراميدز في التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، نظيره الجنوب أفريقي في النادي الأهلي باتريس كارتيرون.

وردّ كارتيرون، على سؤال مقدم برنامج ملعب أون تايم، أحمد شوبير:"هل موسيماني مُزعج تكتيكيًا لك"، بقوله:"هو مدرب رائع أُلاحظ خططه وأقوم بدراستها، فازوا بخطط رائعة في بطولة أفريقيا والعديد من البطولات ويقوم بعمل جيد مع الأهلي صعب تشكك في قدراته ولكن أقول الأهلي له هوية خاصة به من الناحية التكتيكية".

وبسؤاله عن صفقات الأهلي وبيراميدز للموسم الجديد، رد المدرب الفرنسي:"شيء جيد لأنني قلت لكم كلما كان المستوى مرتفعًا للفرق الأخرى مستوانا سيرتفع وسيكون هناك تنافس قوي؛ البطولة ليست حكرًا على فريق بعينه وكذلك المنافسة، نعمل على تحسين أنفسنا فالدافع الأساسي لي تطوير المستوى وتنمية قدرات اللاعبين البدنية والتكتيكية واليوم كمدرب اللاعبين الحاليين بالزمالك أعطوا الكثير للنادي ويستحقون المنافسة مع هذه الفرق القوية التي دُعمت بلاعبين مميزين، نحن في ظروف عمل صعبة ولدينا تحديات ولدينا كل السبل والإمكانيات ونحن في ظروف تسمح لنا بالحفاظ على الخطوط الرئيسية ورئيس النادي يساعدني في ذلك".

وأتم تصريحاته بالحديث عن فرص بيراميدز في التتويج بالدوري، بقوله:"هو فريق لديه مدرب رائع ولديه الفكر فيما يخص لاعب الوداد الذي ضمه الفريق هو لاعب رائع ولديه لاعبين جيدين جدًا وأقولها بصراحة أنهوا الموسم الماضي ليسوا في مركز سيء لديهم فريق يلعب على البطولة وهذا فكر احترمه".