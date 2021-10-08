كارتيرون: لو واجهنا الأهلي في نهاية الموسم كنا سنفوز.. ومقابلته في الكأس سهلة لأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه كان وقت مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يُكرث وقته للتعامل مع لاعبيه.

وأضاف كارتيرون، خلال لقائه بفضائية أون تايم سبورت:"كنت أتعرف على اللاعبين وعلى أفكارهم، كان لديهم الكثير من المشاكل في التركيز وكانوا محبطون بعد الهزيمة في نهائي أفريقيا وكان عليّ العمل ذهنيًا وفنيًا كان علي الكثير من العمل ودراسة الخصوم ولم يكن لدينا الوقت الكافي للفوز بالبطولة".

ووجه مُقدم البرنامج، أحمد شوبير سؤالاً لكاريترون، جاء:"قلت لو تواجدت بنهائي أفريقيا لفزت بالبطولة أمام الأهلي وهُزمت في الدوري وتعادلت في أخرى أمامه"، ليرد المدرب الفرنسي:"لم يحالفنا الحظ وتعادلنا في مباراة، الآن لدينا لاعبين على مستوى رائع ولو لعبنا في نهاية الموسم كنا نستطع الفوز أمام الأهلي، كنت في فترة صعبة فلعبت أسابيع قليلة فور عودتي للقاهرة".

وأسترسل:"أنا شخص محظوظ بامتلاكي لاعبين بهذه القدرات، لن أجرؤ على القول في لقاء صحفي أن الفوز بفضلي ولكن بفضل اللاعبين والتشجيع والإدارة في بعض الأوقات كان بعض الأشخاص يتحدثون أن الزمالك استسلم لهزيمة البطولة ولكن هذا لم يحدث كان هدفنا الفوز ووصلنا أننا نسينا الماضي وماحدث والإحصائيات السابقة وأننا قادرين على فعل ذلك وكنا نرسل رسالة في كل مباراة بأننا لن نستسلم وفي كل مرة نزيد الرسائل في بعض المباريات كنا متأخرون في البداية ولكن العودة والعقلية والذهن الحاضر وعقلية الفوز التي اختلفت فكنا نقاتل سويًا".

وبسؤاله عن رؤيته لبطولة الكأس، قال كارتيرون:"بالنسبة ليّ هدفي الفوز بالكأس، الجميع يريد الذهاب للنهائي ويحصل على الكأس وأعتقد أنني هُزمت أمام طلائع الجيش وكنت أقول أنني سألعب النهائي هذه المجموعة خاصة حتى الآن لم أفز بكأس مصر يجب أن ألعب كل مباراة على حدى وعندما أفوز بالنهائي أقول أنني فزت بالكأس، ليعود ويوجه له مقدم البرنامج سؤالاً:"ماهي نسبة الفوز بالكأس أمام الأهلي وبيراميدز وبتروجت؟"، ليرد كارتيرون:"بيراميدز لديه لاعبين مميزين وهو فريق قادر على العودة والفوز، خسر الكثير من النقاط ولكنه دائمًا خصمًا، المنافسة صعبة بصراحة أسهل مباراة ستكون أمام الأهلي لأن التجهيز لها واضح ندرس الأهلي جيدًا ويجب أن أجهز اللاعبين نفسيًا، في النهاية الأمر يعود لنا ماذا سنفعل؟.. لا أستطيع قول نسبة ولكن كل مباراة لها ظروفها ودوافعها وصعب لي تحديد نسبة".