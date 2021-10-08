كارتيرون: لن أبوح بما حدث مع جنش.. والشناوي قوي ذهنياً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون الحديث عما دار بينه وبين محمود جنش حارس مرمى الزمالك المعار إلى صفوف فيتشر لمدة موسم واحد.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال كارتيرون :"كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لي، القرار كان صعباً للغاية، أحدثكم كرجل صريح وشريف، لم يكن الأمر سهلاً".

وكانت أزمة قد نشبت في نادي الزمالك بطلها محمود جنش، انتهت بإعارة اللاعب لمدة موسم واحد إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وأضاف باتريس :"لا يمكنني البوح بتفاصيل المشكلة، كنت لاعب كرة قدم من قبل، ولا يمكنني الحديث عن لاعب بصورة غير جيدة حتى لو رحل عن صفوف الفريق".

وعن حارس فريقه الحالي قال كارتيرون :"أبو جبل كان خياري الأول ثم جاء محمد عواد بعد ذلك، لا يمكنك أن تبدأ الموسم بدون 3 حراس مميزين، وإلا سيكون الأمر أشبه بأن تترك باب منزلك مفتوحاً".

وانتقل باتريس للحديث عن حارس الأهلي قائلاً :"محمد الشناوي حارس قوي ذهنيا، ويتمتع بعقلية رائعة وشخصية جيدة، لا يختلف كثيراً عن الحارس الذي دربته في الأهلي، فما زال يتمتع بنفس السمات".

وأنهى كارتيرون :"أبو جبل يتمتع بمقومات الحارس الأول للمنتخب، لكن الشناوي أيضاً رائع، والمنافسة بينهما في مصلحة المنتخب المصري، ومن المهم للشناوي أن يجد حارساً قوياً في منافسته ليحافظ على مكانته".