رسميا.. فاركو يتعاقد مع الكاميروني إريك أيوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

نجح نادى فاركو في التعاقد مع الجناح الكاميرونى إريك أيوك في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات وذلك قبل غلق باب القيد الصيفى بلحظات قليلة.

وبعد انضمام أريك أيوك أصبح عدد الصفقات 22 استعدادًا للموسم الجديد، في الظهور الأول من جانب النادي السكندري في الدوري الممتاز.

وتعاقد فاركو مع اللاعب الكاميروني لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر.

وكانت أخر تجارب أيوك صاحب الـ24 عاما مع أنقرة سبور حيث انضم له في إبريل 2021 في صفقة انتقال حر، ورحل عقب نهايةالموسم.

وسبق أن أتم فاركو التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز.

وأضم أيضًا أحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف مهاجم وادى دجلة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.