بدفعة صلاح وكيروش.. مصر تستعد للكشف عن وجهها الحقيقي أمام ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بعد بداية سيئة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وفقدان نقطتين في أول جولتين، تعود مصر لمواصلة المشوار أمام ليبيا أملاً في الظهور بمونديال 2022.

مصر فازت على أنجولا في المباراة الأولى في المجموعة بهدف نظيف مع أداء مثير للقلق، ثم تعادلت في الجولة الثانية مع الجابون بهدف لمثله.

لكن ليبيا هزمت أنجولا والجابون داخل وخارج الديار لتتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن مصر، وتضع البطل التاريخي للقارة السمراء في ورطة.

عهد جديد

مصر تخلت عن مدربها حسام البدري لسوء الأداء والنتائج في بداية المشوار، وتعاقدت مع البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، المتخصص في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كيروش بدأ العهد الجديد للفريق المصري بمواجهة ودية أمام ليبيريا فاز خلالها بهدفين نظيفين، لتكون مواجهة ليبيا هي الأولى له على المستوى الرسمي.

الفريق المصري يأمل أن يمنحه المدرب البرتغالي نقطة قوة أمام ليبيا، ليقدم أداء ممتعا مع فوز يمنحه الصدارة قبل الجولة التالية السريعة في في ليبيا.

قوة صلاح

بعد غيابه عن المباراة الأولى أمام أنجولا نظرا لوضع مصر ضمن القائمة الحمراء لجائحة فيروس كورونا، عاد محمد صلاح للظهور في بلاده بعد رفع اسمها من القائمة.

محمد صلاح يأمل في تسجيل أول أهدافه في تصفيات كأس العالم 2022 في شباك ليبيا، حيث يسعى لقيادة بلاده إلى الصدارة.

صلاح سجل هدفا رائعا في مانشستر سيتي في آخر ظهور له مع ليفربول في البريميرليج قبل السفر إلى مصر لخوض مواجهتي ليبيا.

الإشادة انهالت على صلاح عالمياً، بعد هدفه التاريخي في السيتي، ليحظى النجم المصري بدفعة هائلة تجعله يتعطش للمزيد حتى يؤكد أحقيته بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، ومواصلة حلم الكرة الذهبية.

كما يأمل صلاح في تعزيز أرقامه التهديفية مع منتخب مصر وبلوغ الهدف رقم 44 في مباراته رقم 70 أمام ليبيا، حتى يواصل الاقتراب من رقم حسام حسن الهداف التاريخي لبلاده برصيد 68 هدفاً.

بطاقة المباراة

الحدث: تصفيات كأس العالم

التاريخ: 8 أكتوبر 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: ستاد برج العرب في الإسكندرية