كيروش يستقر.. الشناوي أساسيا.. ومرموش ومصطفى محمد يقودان الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليبيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأكد كيروش أن ما حدث مع محمد الشناوي حارس الفريق سوء تفاهم، وأن الحارس تعرض لإصابة خفيفة وجاهز للمباراة.

وعلم يلا كورة أن كيروش قرر عودة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي لقيادة وسط الملعب، بجوار عمرو السولية.

وسيقود مرموش الجانب الهجومي الأيسر، فيما يشارك مصطفى محمد أساسيا من بداية المباراة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، وأحمد حجازي، أحمد فتوح

الوسط: محمد النني، عمرو السولية

وسط الهجوم: محمد صلاح، وعبدالله السعيد، وعمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة من تعادل وفوز، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة بـ6 نقاط.