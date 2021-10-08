فاركو يعلن التعاقد مع مهاجم دجلة أحمد شريف لمدة 5 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أعلن نادى فاركو قبل غلق باب القيد مساء اليوم الخميس تعاقده مع أحمد شريف مهاجم وادي دجلة ومنتخب مصر للشباب بعقد لمدة 5 مواسم.

وبعد انضمام شريف أصبح عدد الصفقات 21 استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال.

وتعاقد فاركو أيضًا مع الرباعي الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.