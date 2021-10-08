بالفيديو.. الجزيري يُسجل ومعلول يصنع في فوز تونس أمام موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

فاز المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت المباراة مشاركة علي معلول أساسيًا فيما دفع المدير الفني للمنتخب التونسي، باللاعب سيف الجزيري بديلاً وكذلك فخر الدين بن يوسف خلال اللقاء.

وتقدم المنتخب التونسي بعد مرور 15 دقيقة عن طريق لاعبه إياس سخيري قبل أن يضيف وهبي خرزي الهدف الثاني في الدقيقة 42 ثم صنع علي معلول الهدف الثالث الذي سجله سيف الدين الجزيري.

ورفع المنتخب التونسي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 9 في صدارة مجموعته بفارق ثلاثة نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية الوصيف فيما يتذيل منتخب موريتانيا مجموعته بدون أي نقطة.

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