سلطنة عمان تساعد أستراليا على تحطم رقم ألمانيا وإسبانيا وتُعزز لها سلسلة اللاهزيمة!

أوفى المدير الفني لمنتخب استراليا «جرهام أرنولد» بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام وسائل الإعلام والجمهور الأسترالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاربعاء، وواصل سلسلة اللاهزيمة لبلاده في تصفيات كأس العالم 2022 للمباراة الـ 11 على التوالي، في حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وانتصر المنتخب الاسترالي على نظيره العماني مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بنتيجة 1/3، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ولم يستطع أي منتخب في تاريخ كرة القدم تحقيق 11 انتصارًا متتاليًا في نفس التصفيات مثلما فعل منتخب استراليا خلال تصفيات مونديال 2022، فقد فازت 3 منتخبات فقط بـ 10 مباريات متتالية من قبل، وهم ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2018، وإسبانيا في تصفيات كأس العالم 2010، والمكسيك في تصفيات كأس العالم 2006.

ولم يخسر الكانجرو الاسترالي تحت قيادة جرهام أرنولد منذ خسارته للقاء ودي أمام كوريا الجنوبية يوم 7 يونيو 2019، وبعدها استطاع هزيمة الكويت ونيبال والصين تيبيه والاردن في الفترة من سبتمبر 2019 إلى نوفمبر من نفس العام، خلال الجولات الأولى من المرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022.

وبعد فترة التوقف المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي، فازت استراليا من جديد على الكويت والصين تيبيه ونيبال والاردن في الفترة من 3 يونيو حتى 15 يونيو 2021، في جولة الإياب بالمرحلة الثانية من تصفيات المونديال.

وحافظ منتخب استراليا على قوته الدفاعية والهجومية في أول 3 مباريات بتصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال 2022، وتمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث أمام الصين 3/صفر، وفيتنام 1/صفر، وعمان 1/3.

ويتصدر منتخب استراليا المجموعة B برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن منتخب السعودية الذي حقق الفوز على فيتنام وعمان واليابان.

ماذا قال جرهام ارنولد؟

قال جرهام ارنولد في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة استراليا وعمان، إن كل ما يُفكر فيه هو الحصول على الثلاث نقاط وتقديم أفضل ما لديه من مستوى فني وإداري للقاء.

وأضاف «أثق في الفوز على عمان. نحن نحترم كل منافس، لكن توقعاتي تدور حول أدائنا، أعتقد أنه يجب علينا التحسن في كل مرة نجتمع فيها، وفي معسكرنا الأخير قدمنا أداءً جيدًا للغاية، لكنني أتوقع تحسنًا إضافيًا في تلك العروض».

وتابع بقوله «عمان لديها طاقة كبيرة ويعملون بجد، لكننا على دراية جيدة بملاعب قطر حيث لعبنا كثيرًا هنا في السنوات الماضية، نعرف الفندق وملعب التدريب، لكننا سنرى ملعب خليفة الدولي لأول مرة، رغم أننا لعبنا هناك في مناسبات سابقة للتدريب».

وسيلعب منتخب استراليا مباراة القادمة أمام اليابان الجريحة يوم 12 أكتوبر ضمن الجولة الرابعة، وفي مطلع شهر نوفمبر سيصطدم بمنافسه الأول على صدارة هذه المجموعة «المنتخب السعودي» الموافق 11 منه.