فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

انتفضت فرنسا في الشوط الثاني من مباراتها مع بلجيكا لتقطع بطاقة العبور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.



أكّد أبطال العالم علو كعبهم وتجاوزوا بلجيكا 3-2 اليوم الخميس ليتأهلوا إلى مواجهة إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.



ونجحت فرنسا في قلب تأخرها في الشوط الأول بعد أن منح كاراسكو الأفضلية لبلجيكا (37) ومن ثم أضاف لوكاكو هدف الاطمئنان (40).



وأهدى كريم بنزيمة هدف تذليل الفارق للديوك (62) ومن ثم بصم مبابي على التعادل من ركلة جزاء (69) قبل أن يسجّل تيو هيرنانديز هدف التأهل مع الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.



وستلعب فرنسا التي تخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية لأول مرة مع إسبانيا التي تغلبت على إيطاليا 2-1 أمس الأربعاء.



وكانت البرتغال الغائبة عن نصف النهائي قد حققت لقب النسخة الفائتة.