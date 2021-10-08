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الامارات | متفرقات.. بطولة الإمارات للجوجيتسو تنطلق بمنافسات السيدات

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بأبوظبي، مع منافسات السيدات وسط مشاركة واسعة للاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، على أن تقام منافسات الرجال في اليوم التالي. ويشهد اليوم الأول للبطولة منافسات فئات الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، علماً بأن البطولة تقام بنظام الحزام المفتوح. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 282 ألف درهم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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