الامارات | متفرقات.. بطولة الإمارات للجوجيتسو تنطلق بمنافسات السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. بطولة الإمارات للجوجيتسو تنطلق بمنافسات السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بأبوظبي، مع منافسات السيدات وسط مشاركة واسعة للاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، على أن تقام منافسات الرجال في اليوم التالي. ويشهد اليوم الأول للبطولة منافسات فئات الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، علماً بأن البطولة تقام بنظام الحزام المفتوح. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 282 ألف درهم.

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