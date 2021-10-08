الامارات | متفرقات.. المر: إدارة ألعاب القوى عازمة على النهوض باللعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. المر: إدارة ألعاب القوى عازمة على النهوض باللعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، الدكتور محمد عبدالله المر، أن «الإدارة الحالية التي تُدير الاتحاد عازمة على النهوض باللعبة وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بما يحقق تطلعات رياضة الإمارات». وشدد على التزام الاتحاد العمل وفق خطة استراتيجية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة باللعبة للارتقاء بها ووضعها في المقدمة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، ووفد اتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر، والأمين العام للاتحاد ناصر عاشور، وعضوي مجلس الإدارة فيصل الخميري وراشد ناصر آل علي، وتم بحث العديد من الملفات خلال اللقاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news