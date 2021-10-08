الامارات | النصر يقابل الكويت ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقابل الكويت ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق النصر، اليوم، مباراة ودية أمام الكويت الكويتي في استاد آل مكتوم، عند الساعة 18:15، في إطار استعدادات «العميد» لعودة بطولة الدوري ومسابقة كأس المحترفين، التي يقابل فيها النصر فريق الظفرة في 16 أكتوبر المقبل.

ويغيب عن مباراة النصر، اليوم، سيباستيان تيغالي بسبب وجوده مع المنتخب الوطني، إضافة إلى ريان مينديز، بسبب وجوده مع منتخب الرأس الأخضر.

وكان لاعبو العميد قد حصلوا على راحة يومين بعد مباراة بني ياس في الجولة السادسة من بطولة الدوري، ثم استأنف اللاعبون التدريبات اليومية حتى موعد مباراة اليوم الودية، التي يسعى فيها المدرب الأرجنتيني لمحاولة معالجة الأخطاء الدفاعية التي وقعت في مباراة بني ياس بالجولة الماضية.

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