الامارات | تيباس يشن انتقادات لاذعة ضد باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تيباس يشن انتقادات لاذعة ضد باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 أكتوبر 2021

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، أن بإمكانه إثبات أن باريس سان جيرمان الفرنسي لجأ إلى الاحتيال، لتجنب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.

وانتقد تيباس بشدة نادي باريس سان جيرمان مراراً في الأشهر الأخيرة، ووصفه بـ«العدو» منذ تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

وفي مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أمس، شن تيباس انتقادات لاذعة ضد سان جيرمان، مؤكداً أن حجم إنفاق النادي الفرنسي أكبر من قيمة إيراداته.

وقال تيباس «يمكنني أن أظهر بالأرقام خداعهم ضد قواعد اللعب المالي النظيف، قبل ميسي كانت عائدات الرعاية لباريس سان جيرمان أعلى بنسبة 40% من مانشستر يونايتد». وأضاف «إذا بقي ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان لا أكترث، هذا فقط يضر كثيراً بالكرة الأوروبية، لست وحدي من أقول ذلك».

وأشار «انتقدهم لأنهم ليس بوسعهم جلب المال للفريق الذي يمتلكونه، هذا يؤدي إلى تشويه المنافسة، ولا يتوافق مع الرعاية الفعلية».

وأوضح «كيف يمكنهم تفسير أن لديهم فريقاً بقيمة تبلغ نحو 600 مليون يورو؟ إذا فازوا بلقب الدوري الفرنسي لن يحصلوا على أكثر من 45 مليون يورو، هذا مستحيل».

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