الامارات | فرصة خورفكان لاستثمار غيابات الوحدة في كأس رابطة المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة خورفكان لاستثمار غيابات الوحدة في كأس رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق خورفكان نظيره الوحدة، عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، في ذهاب منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، إذ تم تقديم المباراة عن موعدها بسبب ارتباطات الوحدة بدوري أبطال آسيا، على أن تقام بقية المباريات الأسبوع المقبل.

وتظهر بطولة كأس الرابطة بشكل جديد يختلف عن النسخ الماضية التي كانت تقام بنظام المجموعات، إذ تقام النسخة الحالية بنظام خروج المغلوب من مباراتَي ذهاب وإياب، فضلاً عن أن معظم مبارياتها لن تقام في أيام «الفيفا» الدولية، ما سيمنح فرصة للأندية بإشراك اللاعبين الدوليين والمحترفين الأجانب، وهو ما يرفع من مكانتها الفنية وقيمتها بين بقية البطولات، على العكس من المواسم الماضية التي كانت أدوارها الأولى تشهد مشاركة بارزة للاعبين البدلاء.

وكان فريقا خورفكان والوحدة قد تعادلا في بداية الموسم الحالي من دون أهداف، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل خورفكان المباراة بتشكيلة كاملة تخلو من الغيابات المؤثرة وبمعنويات عالية، بعد أن حقق النسور انتصارين متتاليين في دوري أدنوك للمحترفين على حساب الظفرة والإمارات.

من جهته، قال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، في تصريحات صحافية: «إن الفريق يمرّ بمرحلة جيدة من كل النواحي، لذلك عليه أن يستثمر الظروف، وتحقيق النتيجة المرجوة»، مؤكداً أن الجهاز الفني عمل على تصحيح الأخطاء، معرباً عن ثقته بأن الفريق سيقدم مباراة كبيرة، خصوصاً أن المباراة تقام في ملعب خورفكان.

ويعاني الوحدة غياب عدد من أهم لاعبيه الدوليين الموجودين مع المنتخبات، وأبرزهم حارس المرمى محمد الشامسي، ومحمود خميس وطحنون الزعابي، إضافة إلى لاعبيه مع المنتخب الأولمبي، ولاعب منتخب سورية عمر خريبين، وهو ما يضع مدرب العنابي، الهولندي تين كات، في مهمة صعبة في المباراة، وسيعتمد بشكل كبير على خدمات البرازيلي جواو بيدرو.

وقال تين كات في تصريحات صحافية: «تنتظرنا مباراة مهمة في بطولة نتطلع للمنافسة عليها، وستتيح المباراة الفرصة للاعبين الشباب للمشاركة، وسيتوجب علينا بذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار، وأضع الثقة بالشباب في ظل غياب الدوليين».

• معظم مباريات كأس الرابطة لن تقام في أيام «الفيفا» الدولية.

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