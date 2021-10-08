الامارات | تسديدات.. ماجد حسن يتفاعل مع «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. ماجد حسن يتفاعل مع «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، من أكثر اللاعبين تفاعلاً مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وينشر صوراً من الحدث الأكبر والأضخم في العالم، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، خصوصاً لحفل الافتتاح في الحدث الذي يحظى بمشاركة 192 دولة في العالم.

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