الامارات | دوري الدرجة الأولى ينطلق بـ 4 مواجهات أبرزها البطائح ودبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الدرجة الأولى ينطلق بـ 4 مواجهات أبرزها البطائح ودبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بأربع مواجهات تجمع الرمس وضيفه الحمرية، وحتا والفجيرة في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، والعربي مع الذيد على ملعب الأول في أم القيوين، فيما تشهد الجولة قمة فنية مبكرة بين البطائح ودبا الفجيرة.

وتعد مواجهة البطائح مع دبا الفجيرة الأقوى والأكثر أهمية، لكون الفريقين يعدان أبرز فريقين مرشحين لخطف بطاقتَي الصعود، قياساً بإمكاناتهما الفنية، ويبحثان عن التعويض بعد وداعهما معاً بطولة كأس رئيس الدولة.

وتعد مباراة حتا والفجيرة ديربي الجولة في البطولة، بكون الفريقين هبطا معاً من الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، وشهدت مبارياتهما ندية كبيرة، ويتطلعان معاً إلى موسم مميز للعودة إلى اللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، ويمرّ «الإعصار» بمرحلة فنية ومعنوية مميزة، بعد أن صعد لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بينما يتطلع الفجيرة لتحقيق أول انتصاراته في الموسم الحالي، بعد خسارتين متتاليتين في تمهيدي الكأس، معولاً على نخبة من اللاعبين الموهوبين الذين مثلوه في دوري.

في المقابل، يتطلع فريقا العربي والذيد إلى بداية موفقة في البطولة، تماشياً مع تطلعاتهما إلى أن يكونا في واجهة المنافسات التي تمهد للصعود لدوري المحترفين، وسبق للفريقين أن التقيا في التمهيدي وفاز العربي بثلاثية نظيفة.

ويقام الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 فريقاً، وهو أعلى عدد للأندية المشاركة منذ تدشين الاحتراف، الذي ترغب كل الفرق الوصول إلى بطولاته، ويشهد موسم «الهواة» مشاركة فريقين جديدين يشاركان للمرة الأولى، وهما «ستي» و«جلف إف سي».

مباريات الجولة الأولى

الرمس - الحمرية 17:00

وحتا - الفجيرة 17:00

العربي - الذيد 17:00

البطائح - دبا الفجيرة 17:00

15 فريقاً يتنافسون في دوري الدرجة الأولى بالموسم الحالي «رقم قياسي».

دوري الهواة يشهد مشاركة فريقين جديدين «ستي» و«جلف إف سي».

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