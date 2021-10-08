الامارات | تسديدات.. عاشور محاضراً دولياً في «سوبر غلوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. عاشور محاضراً دولياً في «سوبر غلوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد على رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القاري، صالح بن عاشور، لشغل منصب المحاضر والمراقب الفني في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب»، التي استهلت، أول من أمس، في السعودية، وتقام حتى 10 أكتوبر الجاري، ويعد عاشور من الكفاءات الوطنية التي شغلت مناصب عدة في المحافل الدولية، جاء آخرها في يونيو الماضي، بتوليه الإشراف على حكام بطولة الأندية الآسيوية الأبطال.

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