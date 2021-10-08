شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 \ 10 \2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الأحداث الرياضية الهامة على رأسها رفض المحكمة الرياضية طعن الزمالك وتؤيد عقوبة إيقاف القيد فترتين، وانتقال مروان حمدى الى سموحة على سبيل الإعارة.

طلائع الجيش يتعاقد مع رجب بكار موسمين فى صفقة انتقال حر

نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين قبل غلق باب القيد الصيفى ، ووقع اللاعب على العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق.

تعرف على قائمة الزمالك فى الموسم الجديد بعد استمرار أزمة القيد

فشلت جهود القلعة البيضاء فى رفع عقوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بشأن إيقاف قيد الفريق، حيث أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم. وافق مسؤلي نادي الزمالك علي إعارة مروان حمدي وحسام أشرف لاعبا الفريق الكروى الأول لصفوف سموحة لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

كيروش: منتخب ليبيا الأفضل فى المجموعة والفوز عليه مرتين "مستحيل"

أكد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، أن منتخب ليبيا حاليا هو الأفضل فى مجموعتنا بكأس العالم بدليل أنه متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ، بينما نحن نمتلك 4 نقاط فقط لذا فهم على الورق أفضل فرق المجموعة. رفض عروض 3 أندية.. تفاصيل تعاقد المقاولون مع الهداف النيجرى جون أوكلى يراهن مسؤولو المقاولون العرب على تألق الوافد الجديد المهاجم النيجيري جون أوكلي، والذى انضم لقلعة الجبل الأخضر لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش بعد مفاوضات مكثفة ومنافسة قوية مع عدة أندية مصرية حسمها المقاولون لصالحه في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ككبير محاضرى حكام تقنية الفيديو في مصر.