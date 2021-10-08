شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الخميس 7 \ 10 \2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية اليوم الكثير من الاحداث الرياضية الهامة على رأسها رفض المحكمة الرياضية طعن الزمالك وتؤيد عقوبة ايقاف القيد فترتين ، و ضم الاسماعيلى محمود شبانة من الزمالك ، بالإضافة إلى أن كيروش يدرس الدفع بمحمد ابو جبل أساسيا أمام ليبيا

طلائع الجيش يتعاقد مع رجب بكار موسمين فى صفقة انتقال حر

نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين قبل غلق باب القيد الصيفى ، ووقع اللاعب على العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق.

تعرف على قائمة الزمالك فى الموسم الجديد بعد استمرار أزمة القيد

فشلت جهود القلعة البيضاء فى رفع عقوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بشأن إيقاف قيد الفريق، حيث أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

كيروش يدرس الدفع بمحمد أبو جبل أساسيا أمام ليبيا غدا

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الدفع بمحمد أبو جبل بشكل أساسي في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا غدا بدلًا من محمد الشناوي، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.