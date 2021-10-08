شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضم دفندر سموحة السابق ونجل شوقي غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات التعاقد مع محمد محسن ليلة لاعب وسط سموحة والجونة السابق في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط وسط الفريق الفيومي في الموسم الجديد.

كما نجح مسئولو المقاصة في التعاقد أيضا مع محمد شوقي غريب نجل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في صفقة انتقال حر أيضا.

وسبق أن أبرم مسئولو المقاصة التعاقد مع ثنائي أجنبي جدبد لتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد من عمر مسابقة الدوري العام، في خطة الإدجارة لتدعيم الفريق باللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الفيومي.

وتعاقد مسئولو المقاصة مع النيجيري يوسف صديق ويلعب في مركز الوسط المهاجم على سبيل البيع النهائي وضم الغاني أتولا مهاجم سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.