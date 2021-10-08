شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع وجيه عبد الحكيم بعد "استغناء" الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي مصر المقاصة مع وجيه عبد الحكيم، صانع ألعاب الإسماعيلي السابق، في صفقة انتقال حر بعدما حصل اللاعب على الاستغناء الرسمي من إدارة الدراويش خلال الأيام الماضية.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي قد منح الضوء الأخضر لرحيل عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، منهم الحارس محمد مجدي الذي انتقل معارًا إلى صفوف المقاصة، بعد التعاقد مع الحارسين احمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان.