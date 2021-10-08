شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع محمود نعيم لاعب إنبى لمدة موسم على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع محمود نعيم، الظهير الأيمن قادمًا من نادي إنبي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع ليصبح الصفقة الثامنة في الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع لاعب إنبي، ومن المنتظر أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال ساعات.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت 7 صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان.