أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 7 \ 10 \2021

علم ”الخليج 365” أن إدارة النادى الأهلى وضعت شرطا لإلغاء غرامة الـ9 ملايين جنيه المفروضة على اللاعبين، حيث أصدر مجلس إدارة النادى قرارا بتغريم كل لاعب من الثلاثين المقيدين فى القائمة 300 ألف جنيه على خلفية خسارة بطولة الدورى العام وكأس السوبر.

خليفة الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين بعد نقله للمستشفى

يغيب مصطفى مخلوف حارس مرمى النادى الاهلى عن الملاعب قرابة الاسبوعين بعدما تعرض لإصابة قوية في الرأس إثر كرة مشتركة في مران فريق الأهلي 2003، أمس ونقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي الرعاية اللازمة، ولا يزال يتواجد في المستشفى حتى الآن.