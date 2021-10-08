شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 7 \ 10 \2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها وضع شروط لإلغاء غرامة الـ300 ألف جنيه، وعقد اجتماع لمجلس الإدارة بعد غد السبت، بالإضافة إلى انضمام محلل أداء أورلاندو إلى جهاز موسيمانى.
علم ”الخليج 365” أن إدارة النادى الأهلى وضعت شرطا لإلغاء غرامة الـ9 ملايين جنيه المفروضة على اللاعبين، حيث أصدر مجلس إدارة النادى قرارا بتغريم كل لاعب من الثلاثين المقيدين فى القائمة 300 ألف جنيه على خلفية خسارة بطولة الدورى العام وكأس السوبر.
خليفة الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين بعد نقله للمستشفى
يغيب مصطفى مخلوف حارس مرمى النادى الاهلى عن الملاعب قرابة الاسبوعين بعدما تعرض لإصابة قوية في الرأس إثر كرة مشتركة في مران فريق الأهلي 2003، أمس ونقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي الرعاية اللازمة، ولا يزال يتواجد في المستشفى حتى الآن.
مجلس الأهلي يجتمع ظهر السبت ..اعرف السبب
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً في الثانية عشر من ظهر بعد غد السبت، لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء على جميع الأصعدة الرياضية والأنشائية وغيرها.
يركز الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على خوض تدريبات بدنية مكثفة خلال الوقت الحالي تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر والوصول لأعلى معدل لياقة قبل السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني بافتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.