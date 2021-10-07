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الامارات | مارفيك: فرصة التأهل للمنتخب ما تزال قائمة

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منصور السندي -دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: فرصة التأهل للمنتخب ما تزال قائمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الهولندي مارفيك إن "خسارة المنتخب أمام ضيفه المنتخب الإيراني بهدف لصفر في تصفيات المونديال ضمن الجولة الثالثة اليوم، مؤسفة لكن فرصة التأهل ما تزال قائمة رغم الخسارة".

وشدد على أن المنتخب سيعمل على التعويض في لقاء العراق، وأنه أمامه سبع مباريات كل شيء فيها وارد، ولم ينته أي شيء حتى الآن. وشدد في المؤتمر الصحافي اليوم على أن المركز الثالث الذي يحتله المنتخب حاليا ليس سيئا بل يؤهل أيضا إلى كأس العالم.

وأضاف مارفيك " لا ألوم اللاعبين على هذه النتيجة وهذه هي كرة القدم وسنواصل القتال من أجل الوصول إلى كأس العالم ". وشدد مارفيك على أنه سيعمل على اخراج اللاعبين من الوضع الحالي بعد هذه الخسارة استعدادا للقاء العراق المقبل يوم 12 الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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