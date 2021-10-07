الامارات | مارفيك: فرصة التأهل للمنتخب ما تزال قائمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: فرصة التأهل للمنتخب ما تزال قائمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الهولندي مارفيك إن "خسارة المنتخب أمام ضيفه المنتخب الإيراني بهدف لصفر في تصفيات المونديال ضمن الجولة الثالثة اليوم، مؤسفة لكن فرصة التأهل ما تزال قائمة رغم الخسارة".

وشدد على أن المنتخب سيعمل على التعويض في لقاء العراق، وأنه أمامه سبع مباريات كل شيء فيها وارد، ولم ينته أي شيء حتى الآن. وشدد في المؤتمر الصحافي اليوم على أن المركز الثالث الذي يحتله المنتخب حاليا ليس سيئا بل يؤهل أيضا إلى كأس العالم.

وأضاف مارفيك " لا ألوم اللاعبين على هذه النتيجة وهذه هي كرة القدم وسنواصل القتال من أجل الوصول إلى كأس العالم ". وشدد مارفيك على أنه سيعمل على اخراج اللاعبين من الوضع الحالي بعد هذه الخسارة استعدادا للقاء العراق المقبل يوم 12 الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news