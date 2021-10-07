شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يدرس الدفع بمحمد أبو جبل أساسيا أمام ليبيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الدفع بمحمد أبو جبل بشكل أساسي في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا غدا بدلًا من محمد الشناوي، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلتقى منتخب مصر نظيره الليبى غدا الجمعة فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المرتبة الثانية في مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد 4 نقاط من فوز على أنجولا وتعادل مع الجابون، بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط.

كانت القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل مباراتي ليبيا ضمت 24 لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.