عمر كمال عبد الواحد ينتقل من الزمالك لفيوتشر موسم على سبيل الإعارة

القاهرة - سامية سيد - اتم نادي الزمالك اتفاقه مع نظرائهم بنادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدورى الممتاز علي انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأبيض إلي صفوف فيوتشر علي سبيل الإعارة، بسبب تأييد عقوبة إيقاف قيد صفقات الزمالك لمدة موسمين.

واتفق مسئولي الزمالك علي انتقال عمر كمال عبد الواحد لصفوف فيوتشر لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة ولحين انتهاء أزمة إيقاف القيد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وفشلت جهود القلعة البيضاء فى رفع عقوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بشأن إيقاف قيد الفريق، حيث أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

أضاف لبيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأيد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب حسام أشرف.