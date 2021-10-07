شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخسر وديأ أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري الفوز على فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في رابع المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل أهداف فريق المصرى كل من إسلام جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ونجح زياد فرج في اضافة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

ودفع معين الشعباني، المدير الفني للمصري في الشوط الثاني بالعديد من التغييرات بهدف الاطمئنان على كافة اللاعبين واكسابهم التناغم فيما بين بعضهم البعض.

بينما قام خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الاهلى برصد بعض الاخطاء التى وقع بيها اللاعبين للاجتماع معهم و تصحيحها خلال التدريبات لعدم تواجدها فى المباريات الرسمية .