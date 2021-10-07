شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالزى الأساسى وليبيا بالأبيض فى مباراة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر وليبيا غدا فى تصفيات كأس العالم، عن ارتداء الفراعنة الزى الأساسى "القميص الأحمر والشورت الابيض والجورب الأسود"، بينما يظهر منتخب ليبيا بالزى الأبيض.

وحضر الاجتماع الفنى وائل جمعة مدير منتخب مصر ومحمد صلاح المدير الادارى للفراعنة وطاقم حكام المباراة.



الاجتماع الفني لمنتخب مصر و ليبيا



الاجتماع الفني لمواجهة مصر وليبيا



الاجتماع الفني



وائل جمعة في الاجتماع الفني

من ناحية أخرى، أكد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، أن منتخب ليبيا حاليا هو الأفضل فى مجموعتنا بكأس العالم بدليل أنه متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ، بينما نحن نمتلك 4 نقاط فقط لذا فهم على الورق أفضل فرق المجموعة.

قال كيروش فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا، إن هدفنا هو أن نتفوق على المنتخب الافضل فى المجموعة حاليا وأن نكون داخل الملعب افضل منهم وبالتالى نحقق الفوز.

أضاف أن الفوز على ليبيا المتصدر غدا أمر صعب ولكننا سنعمل على تحقيقه، أما الحديث عن الفوز فى المباراتين فى ظل تقارب الوقت يعتبر أمرا مستحيلا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف ،وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي،وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ،بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.