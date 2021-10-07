شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات تحت أشراف فرناندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الخميس ويستعد الفريق الابيض لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

و خضع لاعبو الفريق لفقرة بدنية خاصة تحت إشراف فرناندو مسؤول الأحمال وشهدت الفقرة خوض اللاعبين لبعض التدريبات البدنية الخفيفة، حيث حرص الجهاز الفني للفريق على النزول بالحمل البدني قبل مواجهة الاتحاد الليبي الودية ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي غدا الجمعة على ملعب النادي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي غدا الجمعة على ملعب النادي وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.