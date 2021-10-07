شكرا لقرائتكم خبر عن انجاز جديد.. فريال أشرف وعلى الصاوى يفوزان بجائزة جراند وينر من الدولى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الاتحاد الدولى للكاراتيه ثنائى المنتخب المصرى فريال اشرف وعلى الصاوى جائزة جراند وينر " الجائزة الكبرى" فى ظل تميزهما وتألقهما ضمن عدد من اللاعبين على مستوى العالم.

وتم منح فريال عبد العزيز لقب الجراند وينر بعد فوزها بالذهبية فى الاوليمبياد و بالفضية فى بطولة باريس ٢٠٢٠ و دبى ٢٠٢٠ و سالزبورغ ٢٠٢٠ و اسطنبول٢٠٢١ و موسكو ٢٠٢١ و البرونزية فى لشبونة ٢٠٢١.

وفيما يخص على الصاوى ووفقا للاتحاد الدولى للعبة فنجح ان يصنع التاريخ لبلاده بما حققه من انجازات فى الاوليمبياد حيث أحرز اربع ميداليات فى الموسمين ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بما فيهم الذهبية بموسكو و اسطنبول ٢٠٢١ و البرونزية بلشبونة ٢٠٢١ و سالزبورغ ٢٠٢٠.

من جانبه، قال محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه ان هذا يعد اكبر إنجاز فى تاريخ الاتحاد الدولى، وهو ما يعكس مدى قوة الكاراتيه المصرى فى مختلف المحافل

كانت فريال اشرف قد توجت بذهبية أولمبياد طوكيو لتكون اول فتاة فى تاريخ الكاراتيه تتوج بميدالية ذهبية اولمبية