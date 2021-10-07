شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء أورلاندو بايرتس ينضم إلى الجهاز الفنى لموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النادي الأهلي مع كايل سولمون محلل الأداء فى نادى أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لينضم للجهاز المعاون لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تعاقد موسيماني مع محلل أداء جديد بعد رحيل يويشا فالدويا بنهاية الموسم الماضي حيث رحل يوشا رفقة المدرب العام كيفين جونسون.

في هذا الشأن، أعلنت شركة التسويق التى تمتلكها زوجة بيتسو موسيمانى عن تعاقدها مع عنصر جديد لينضم إلى الجهاز الفنى للفريق الأحمر وهو كايل سولمون محلل الأداء.

وكتب حساب الشركة عبر تويتر: نحن فخورين بأن نعلن انضمام كايل سولمون إلى عائلتنا، وهو محلل أداء بارع وكان يعمل معه حتى وقت قريب في فريق أورلاندو بايرتس، كايل الآن في بيته الجديد النادى الأهلى، مرحبًا بك كايل ، نتطلع إلى العمل معك.



محلل أداء الأهلى



محلل أداء الأهلى

وتعاقد الاهلى خلال الميركاتو الصيفى مع بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي الذى أعاره لفيوتشر اف سى ، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

رحل عن صفوف الاهلى فى الميركاتو الصيفى أكثر من لاعب على رأسهم سعد سمير مدافع الفريق الذى انتقل لنادى فيوتشر على سبيل الاعارة لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، ليسدل الستار على رحلة سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء والتى انتهت بدموع الفراق ، حيث دخل اللاعب فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء

على نفس درب سعد سمير، يسير كريم نيدفيد تقريباً، فاللاعب العائد من إصابة طويلة قاربت على الـ28 شهراً أعير لفيوتشر اف سى ، فيما رحل والتر بواليا عن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة إلى مالاتيا سبور مع أحقية النادي التركي في شرائه بنهاية الموسم المقبل مقابل 2 مليون دولار.

كما حرص النادى الأهلى على إنهاء علاقته مع لاعبه مروان محسن بصورة طيبة نالت تقدير وثناء من المهاجم الذى كان يتمسك بالبقاء فى القلعة الحمراء وتفعيل تعاقده الجديد مع النادى الذى يستمر لثلاثة سنوات مقبلة إلا أن الجلسة التى عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة معه دفعته على الموافقة على الرحيل، ويرى مسئولو الأهلى أن اللاعب تعرض لضغوط وانتقادات جماهيرية لاذعة كادت تقضى على مستقبله الكروى وأن استمراره لن يكون فى صالح الفريق

فيما لم يعد النيجيرى جونيور أجاي ضمن حسابات الجهاز الفني الفترة الماضية بعدمتا تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ لذا رحب موسيماني برحيل اللاعب وتم وضع اسمه على قائمة الانتظار لحين التوصل لاتفاق معه سواء بفسخ العقد او انتقاله لأى نادى.