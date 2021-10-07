شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يداعب الننى فى مران المنتخب الأخير قبل مواجهة ليبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران منتخب مصر الأخير استعدادا لمباراة ليبيا غدا فى تصفيات المونديال، حالة من الحماس والجدية بين جميع اللاعبين، إلا أن محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى حرص على مداعبة زميله محمد الننى أثناء تدريبات الكرة بينهما.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة لخوض مباراة ليبيا غدا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم.

قال كيروش في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إن إصابة الشناوي تحدث أحيانا في الحصص التدريبية واللاعب بات جاهزا للمشاركة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتى ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.