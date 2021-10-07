شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعتمد عصام عبد الفتاح كبير محاضرى حكام الـvar فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ككبير محاضرى حكام تقنية الفيديو في مصر.

كما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم 74 حكما مصريا جديدًا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي، تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، ومحمد عبادة مدير المشروع وفريد منصور مسئول إعادة تشغيل RO.

وجاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة REF و24 حكم فيديو VAR، و26 حكم فيديو مساعد AVAR لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي وعددهم 46 حكما.. وحكام VAR الجدد هم كالتالى: