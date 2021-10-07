أول تعليق من عمر كمال عبد الواحد بعد إيقاف قيده بالزمالك

القاهرة - سامية سيد - علق عمر كمال عبد الواحد، لاعب الزمالك المنضم إلى القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى، على قرار المحكمة الرياضية الدولية، بتأييد عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين.

وكتب عمر كمال عبر حسابه على انستجرام: قدر الله وما شاء فعل الحمد لله في السراء والضراء.



عمر كمال

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

أضاف لبيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأييد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.

وطلب الاتحاد الدولي من الزمالك يوم 13 يناير الماضي بالرد علي الشكوي بحد أقصي يوم 3 فبراير 2021 وتم منح الزمالك مهلة أسبوعين للرد قبل تحويل القضية الي لجنة فض المنازعات، وحذر الاتحاد الدولي ، نادي الزمالك بأنه حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للرد فإن لجنة فض المنازعات لن تنظر لأى مخطابات عقب ذلك.

وجاءت المفاجأة أن الزمالك لم يرسل أى رد للاتحاد الدولى وتم تحويل الملف إلى لجنة فض المنازعات، التى أصدرت قرارا بإيقاف حسام أشرف 4 أشهر، وتغريم الزمالك 4 ملايين يورو، وذلك لأن عقد اللاعب مع الاكاديمية ينص علي دفع 4 ملايين يورو في حالة الفسخ اول موسم من العقد.

وحصل الزمالك علي مهلة لطلب الحيثيات والرد باستئناف عقب القرار ، وحذر الاتحاد الدولي بأنه حال عدم طلب الحيثيات فان الزمالك يخسر حقه في الاستئناف، وهو ما حدث حيث لم يطلب الزمالك حيثيات الحكم ولم يرسل استئناف للجنة فض المنازعات ليتم صدور حكم نهائي بمنع الزمالك من القيد فترتين متتاليتين وتغريمه 4 ملايين يورو.

مسئولو الزمالك تواصلوا مع الأكاديمية في الكاميرون وقاموا بعمل تسوية بدفع 100 الف يورو مقدما ونفس المبلغ عقب انتهاء الازمة رسميا في الفيفا، ولكن المفاجأة أن الاتحاد الدولي لم يقبل بالتسوية بسبب تجاوز الفترات المحددة للرد وكذلك عدم طلب حيثيات الحكم ، ولم يعترف الفيفا بالتسوية وقام بتحويل الامر الي المحكمة الرياضية الدولية "كاس".