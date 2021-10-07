شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مجموعة " بحرى " بدورى القسم الثانى بعد أنتهاء الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 6 مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة " بحرى بدورى القسم الثانى والتى جاء أبرزها تمكن فريق حرس الحدود من تحقيق فوزا هاما على ضيفه فريق المجد بهدفين دون مقابل و أحرز هدفي الحرس غريب ياسر ومحمود ممدوح في الدقيقتين 13 و45 من الشوط الثاني .

بينما تغلب فريق سبورتنج على حساب تظيره فريق صيد المحلة بخماسية مقابل هدفين، حيث شهد الشوط الأول التعادل 2/2 ، حيث تقدم الصيد عن طريق سعيد مراد في الدقيقة 10 وتعادل سبورتنج من خلال اللاعب أحمد عبد الستار من ركلة جزاء في الدقيقة 33 واضاف أحمد عادل الهدف الثاني لسب رتنج في الدقيقة 37 وأدرك سعيد مراد هدف التعادل للصيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني أضاف سبورتنج 3 أهداف عن طريق محمد سليمان هدف سيف الخشاب هدفين .

وحقق بلدية المحلة فوزا مستحقا على فريق الزرقا بنتيجة 1/2 هدف انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى، وتمكن أحمد هريسه من تسجيل هدفين البلدية ثم سجل حسام بركات هدف الزرقا.

وتعادل الحمام مع الأوليمبي 1/1 حيث تقدم الحمام بهدف سجله مؤمن فكرى من ركلة جزاء في الدقيقة 35 للشوط الاول، وتعادل محمد سيد عبد الفتاح الأوليمبي في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.

وتعادل دمنهور مع شيكو 2/2 حيث شهد الشوط الأول تقدم شيكو بهدف سجله حسام باولو في الدقيقة 30 وفي الشوط الثاني أضاف باولو الهدف الثاني في الدقيقة 25 ، وعاد دمنهور بإحراز هدفين عن طريق مدافع شيكو حازم الشرقاوي في الدقيقة 26 وجلال الشرقاوي في الدقيقة 32 من الشوط الثاني وتعادل فريق أبو قير مع فريق دكرنس بدون أهداف،

وتم تأجيل مواجهتي المنصورة مع المصرى بالسلوم وكفر الشيخ مع الرجاء.



