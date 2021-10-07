شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: منتخب ليبيا الأفضل فى المجموعة والفوز عليه مرتين "مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، أن منتخب ليبيا حاليا هو الأفضل فى مجموعتنا بكأس العالم بدليل أنه متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ، بينما نحن نمتلك 4 نقاط فقط لذا فهم على الورق أفضل فرق المجموعة.

قال كيروش فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا، إن هدفنا هو أن نتفوق على المنتخب الافضل فى المجموعة حاليا وأن نكون داخل الملعب افضل منهم وبالتالى نحقق الفوز.

أضاف أن الفوز على ليبيا المتصدر غدا أمر صعب ولكننا سنعمل على تحقيقه، أما الحديث عن الفوز فى المباراتين فى ظل تقارب الوقت يعتبر أمرا مستحيلا.

ويختتم المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ،حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات علي فترتين .

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف ،وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي،وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ،بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.