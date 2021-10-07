شكرا لقرائتكم خبر عن رفض عروض 3 أندية.. تفاصيل تعاقد المقاولون مع الهداف النيجرى جون أوكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن مسؤولو المقاولون العرب على تألق الوافد الجديد المهاجم النيجيري جون أوكلي، والذى انضم لقلعة الجبل الأخضر لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش بعد مفاوضات مكثفة ومنافسة قوية مع عدة أندية مصرية حسمها المقاولون لصالحه في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

وكانت أندية، إنبى وفيوتشر وفاركو قد دخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب الذى فضل عرض المقاولون العرب دون النظر إلى القيمة المادية للعروض الثلاثة، حيث يطمح أوكلى في تكرار التجارب الاحترافية الناجحة في قلعة الجبل الأخضر لتكون بوابته للتألق في الدورى العام.



مهاجم المقاولون

جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح ويجيد اللعب في باقي مراكز الهجوم وأحرز 17 هدفا في الموسم الماضي وصنع 5 أهداف ونال إعجاب عماد النحاس المدير الفني وتمسك بضمه للفريق.

ووصل اللاعب إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وأجرى الكشف الطبي ووقع على عقود انتقاله للمقاولون العرب رغم وجود أكثر من عرض مصري للاعب امتدت على مدار الأيام الماضية ولكنه فضل الانتقال للمقاولون العرب بعد معرفته بتاريخ النادي في الدوري المصري والبطولات الإفريقية.

ووقع اللاعب في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وأحمد زين العابدين وكيل اللاعب، على أن يسافر اللاعب اليوم للانتظام في معسكر الفريق المقام بالإسكندرية بعد قيده في اليوم الأخير للقيد المحلي.