شكرا لقرائتكم خبر عن كوفي فى صورة أمام الزمالك: "أمتلك قوة خارقة عندما أمر بمنزلي.. شكرا لكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البوركينى محمد كوفى، عشقه لنادي الزمالك، وافتخاره بالفترة التي قضاها في صفوف القلعة البيضاء، ونشر كوفي صور له من أمام أبواب الزمالك على حسابه بموقع "انستجرام"، ووجه رسالة قائلا: "أشعر وكأنني أمتلك قوة خارقة عندما أمر بمنزلي.. شكرا لكم على كل ما قدمتموه لي يا الزمالك اتمنى لك عمرا مديدا وخيرات كثيرة".



محمد كوفى على انستجرام

وعبر اللاعب البوركيني محمد كوفى، عن افتقاده للزمالك كما أنه سيفتقد مصر بعد انتهاء مشواره مع نادي البنك الأهلي، وقال: "سأفتقدك طول حياتي ومصر ستبقى بلدي الثالث مدى الحياة.. ساحل العاج - بوركينا فاسو – مصر".



صور محمد كوفى



محمد كوفى امام الزمالك

وكان قد أستقر مسئولي فريق البنك الاهلى على الاستغناء عن الثنائى البوركينى محمد كوفى و التونسى محمد المثلوثى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وعقد حمادة هاشم مدير التعاقدات في البنك الأهلى جلسة مع الثنائى الأفريقى لانهاء التعاقد بشكل ودى بين الطرفين.

ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة وجاء ضم المهاجم الشاب للبنك الاهلى بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم .