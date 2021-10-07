شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. طلائع الجيش يتعاقد مع المغربى خالد الحشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع المغربى خالد الحشادى مهاجم نادي شباب المحمدية قبل غلق باب القيد الصيفى ، ووقع اللاعب على العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق.

وتألق حشادي سابقا مع أولمبيك خريبكة، مما جعله يحصل على عروض من أندية مغربية ، لكنه اختار أن يدخل تجربة أوروبية مع سيتوبال البرتغالي، الذي لعب له موسما واحدا، وعاد في الموسم الماضي للدوري المغربي عبر بوابة شباب المحمدية.



الطلائع يعلن التعاقد مع الحشادي



لطلائع يعلن التعاقد مع الحشادي 1

ويسعى حشادي للنجاح في تجربته الجديدة مع طلائع الجيش عبر بوابة الدوري المصرى لاسيما بعد أن نال اعجاب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 12 صفقة هي: ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى، لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري، لمدة موسمين، بجانب الغانى جون انطوى موسماً من بيراميدز ورجب بكار فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.