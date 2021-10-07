شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع شيكابالا وتدريبات خاصة لحراس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس الزمالك برنامجا خاصا لثلاثي حراسة مرمى الفريق محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية خلال مران اليوم الخميس وحرص مدرب الحراس على تنفيذ برنامج مختلف عن مران الأمس، واعتمد على تدريبات سرعة رد الفعل قبل مواجهة الاتحاد الليبي الودية غدا على ملعب النادي.

و أكتفى كارتيرون، بخوض اللاعبين مرانا بدنيا خفيفا لمدة ساعة وقرر المدير الفني تخفيف الحمل البدني للفريق قبل المباراة الودية أمام الاتحاد الليبي المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

و عقد المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين قبل المواجهة الهامة أمام توسكر الكيني في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 16 أكتوبر الجاري، حيث شرح برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وأهم الأهداف التي سيتم العمل عليها، أعقبها بجلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق ، قام خلالها كارتيرون بالاطمئنان على حالة اللاعب الفنية والبدنية، حيث شهدت الجلسة حديث سريع عن الفترة المقبلة وارتباط الفريق بمواجهة توسكر الكيني في دوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.