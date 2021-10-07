الامارات | المحكمة الرياضية توجه صفعة إلى نادي الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية توجه صفعة إلى نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادى الزمالك المصري، اليوم، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفيد بتأييد عقوبة إيقافه عن القيد لفترتي قيد بسبب أزمة قيد لاعب الفريق الشاب حسام أشرف، رغم توقيعه لأحدى الأكاديميات الكاميرونية، مع رفع العقوبة المالية عن النادي حسب "المصري اليوم".

وعقدت المحكمة الرياضية الدولية جلسة استماع لأطراف الأزمة لحسم أزمة إيقاف الزمالك فترتي قيد وهى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وجاءت نتيجة الجلسة تأييد قرار إيقاف الزمالك عن قيد لاعبيه الجدد.

وقررت المحكمة رفع الغرامة الموقعة على نادي الزمالك، والتي تقدر بمائتي ألف دولار، بسبب قضية حسام أشرف، والذي وقع لأحد الأكاديميات للتسويق، قبل التوقيع لصالح نادي الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد قررت إيقاف الزمالك من القيد لمدة فترتي انتقالات بسبب توقيع مع اللاعب الشاب حسام أشرف، والذي كان موقعًا لصالح أحد الأكاديميات التي اشترطت في تعاقده ألا يتعاقد مع أي نادي دون علمها وهو ما لم يحدث ليوقع اللاعب للزمالك مع الأكاديمية ليتم توقيع عقوبة على النادي بإيقاف القيد مع غرامة 200 ألف يورو.

وقررت المحكمة بعد الطعن المقدم من الزمالك، رفع الغرامة المالية مع رفض الطعن في الجزء المخصص على رفع الإيقاف ليتم حرمان الزمالك من القيد هذا الموسم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news