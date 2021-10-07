عاجل.. تعرف على أول تصريح سعودي بعد الاستحواذ على نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

أعرب ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، عن سعادته البالغة بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.



وقال ياسر بن عثمان الرميان خلال أول تصريح رسمي، عبر حساب صندوق الاستثمارات العامة على موقع "تويتر": "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل".

وأضاف: "هذا النادي أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر بهذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين".

واختتم بقوله: "نتطلع للعمل مع الجماهير لما فيه مصلحة النادي".

وقال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية تستحوذ على نيوكاسل يونايتد.

وبعد فترة طويلة من المحادثات، أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي نقل ملكية نيوكاسل من مايك أشلي إلى تحالف "PIF, PCP Capital Partners and RB Sports & Media"، الذي يقوده صندوق الاستثمار السعودي.

وأكد النادي الإنجليزي بعد ذلك إتمام الصفقة بنجاح، والتي تشير الصحف إلى بلوغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

ونص بيان البريميرليج على حصول على تأكيدات ملزمة قانونا بعدم سيطرة المملكة العربية السعودية على نيوكاسل بشكل كامل.