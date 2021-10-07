عاجل.. المملكة السعودية تستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية تستحوذ على نيوكاسل يونايتد.



وبعد فترة طويلة من المحادثات، أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي نقل ملكية نيوكاسل من مايك أشلي إلى تحالف "PIF, PCP Capital Partners and RB Sports & Media"، الذي يقوده صندوق الاستثمار السعودي.

وأكد النادي الإنجليزي بعد ذلك إتمام الصفقة بنجاح، والتي تشير الصحف إلى بلوغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

ونص بيان البريميرليج على حصول على تأكيدات ملزمة قانونا بعدم سيطرة المملكة العربية السعودية على نيوكاسل بشكل كامل.

من جانبه، قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذي الجديد لنيوكاسل: "نحن فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد لنيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية".