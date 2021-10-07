بعد زيارة وزير الشباب والرياضة.. بماذا وعد محمد صلاح الجمهور قبل لقاء ليبيا؟

الشارقة - اميمة ياسر - قام وزير الرياضة، أشرف صبحي بزيارة المعسكر التدريبي لمنتخب "الفراعنة" خلال آخر تدريبات الفريق قبل مباراتيه التي تنعقد الأولى فيهما، يوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وعقد الوزير أشرف صبحي اجتماعا موسعا مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب، كما عقد اجتماعا منفردا مع كارلوس كيروش مدرب المنتخب، واجتماعا آخر مع محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي.



وقال وزير الرياضة لموقع سكاي نيوز عربية إن كيروش شكره على اهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة وجميع السلطات المعاونة على تقديم الدعم اللازم وتوفير المناخ الذي يجعل الفريق يقدم أفضل أداء.



وحسب الوزير، فإن اللاعب محمد صلاح أيضا شكره على اهتمام ودعم الدولة للمنتخب، ووعد وكذلك بقية اللاعبين ببذل أقصى جهودهم للعمل على إسعاد الجماهير المصرية وتقديم مستوى لائق ببلدهم.



ووفقا لمصدر بوزارة الشباب والرياضة، فإن لقاء صلاح تم على هامش لقاء الوزير بالمنتخب واستمر لمدة لا تزيد عن 10 دقائق فقط.



وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان إن الوزير قدم التهنئة للاعب محمد صلاح علي المردود العالمي الذي يقدمه مع ناديه ليفربول على مستوى كافة المنافسات، متمنياً له دوام التوفيق والتألق في مسيرته الرياضية التي تمثل فخرا لمصر والمصريين.



كما أكد الوزير ثقته في النجم محمد صلاح وزملائه في تقديم أفضل أداء لهم في مباريات المنتخب المقبلة، والفوز في مختلف المباريات، وإضافة انجازات جديدة للكرة المصرية.



وقال وزير الرياضة إن "اللاعب محمد صلاح يعد مثالاً للتحدي والإخلاص في العمل، وأصبح قدوةً للنشء والشباب بموهبته وأخلاقه والتزامه، وإنجازاته المتتالية التي يحققها في الملاعب الأوروبية، ويعد سفيراً حسناً لمصر على مستوي العالم أجمع".



وأكد صبحي على التنسيق والمتابعة الدورية بين الوزارة واتحاد الكرة بشأن توافر كل طلبات الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين في سياق تهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات وتقديم مردود إيجابي في المباريات، بما يسهم في سعادة وبهجة الجماهير المصرية التي" تضع أمالاً كبيرا على المنتخب الوطني".



يذكر أن منتخب ليبيا يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويأتي بعده المنتخب المصري برصيد 4 نقاط.